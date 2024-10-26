Антициклон не отступает: синоптик сказала, сколько еще продержится тепло в Украине

В последние выходные октября осадки не ожидаются.

Октябрь этого года радует украинцев стабильной и комфортной погодой. Антициклон продолжает удерживать свои позиции над территорией страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 26-27 октября в Украине преимущественно без существенных осадков. Температура воздуха особо не изменится.

Ночью будет холодно, 0+6 градусов, днем теплее всего в западной части, +12+18 градусов, холоднее всего в восточной, +9+12 градусов.

В большинстве областей Украины в течение дня +10+14 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье без осадков, ночью +3+6 градусов, днем +11, +12 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз до конца месяца. Больше об этом читайте в новости.

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