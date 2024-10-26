Антициклон не відступає: синоптикиня сказала, скільки ще протримається тепло в Україні

В останні вихідні жовтня опадів не передбачається.

Жовтень цього року тішить українців стабільною та комфортною погодою. Антициклон продовжує утримувати свої позиції над територією країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 26-27 жовтня в Україні переважно без істотних опадів.Температура повітря особливо не зміниться.

Вночі буде холодно, 0 +6 градусів, вдень найтепліше в західній частині, +12+18 градусів, найхолодніше в східній, +9+12 градусів.

У більшості областей України впродовж дня +10+14 градусів.

У Києві в суботу та неділю без опадів, вночі +3+6 градусів, вдень +11, +12 градусів.

Раніше синоптики дали прогноз до кінця місяця. Більше про це читайте у новині.

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