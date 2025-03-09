Чому в Україні здорожчали яйця і що буде далі з цінами

Проблеми на польському ринку можуть спричинити короткострокове зростання цін на яйця в Україні, однак суттєвого подорожчання не прогнозується.

Про це пише Agronews.

За словами Максима Гопки, аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), поголів’я курей в Україні залишилося на рівні минулого року, що дозволяє стримувати різкі коливання цін.

Україна є найбільшим постачальником яєць до ЄС, тож зростання експорту до Польщі може вплинути на внутрішній ринок, хоча лише в незначній мірі.

Станом на 7 березня вартість десятка яєць і становить від 62,99 до 72,3 грн. Нефасовані яйця коштують у середньому 5,57 грн за штуку.

Головний фактор, який може тимчасово вплинути на вартість яєць – Великдень, який українці святкуватимуть 20 квітня. Традиційно у цей період попит на яйця зростає, що може спричинити короткострокове здорожчання.

Утім, експерти наголошують, що серйозного здорожчання найближчим часом не буде.

Нагадаємо, восени 2024 року ціни на яйця різко зросли. У листопаді Антимонопольний комітет України почав перевірку щодо ймовірної змови серед виробників яєць.

Річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому зіграли глобальні фактори.

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