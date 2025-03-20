Неизвестные беспилотники атаковали Саратов и Энгельс: раздались взрывы

Горячая ночь в России: неизвестные беспилотники атаковали Саратов и Энгельс в ночь на 20 марта 2025 года.

Об этом информируют очевидцы в сообщении в соцсетях.

В результате атаки неизвестных дронов в обоих городах звучала сирена, а местные жители пожаловались на звуки взрывов в небе.

В частности, в Энгельсе объектом атаки стал НПЗ.

Сейчас в районе нефтебазы возник пожар из-за обломков упавшего аппарата. В 4 утра люди слышали по меньшей мере четыре взрыва.

Обломки уничтоженного БПЛА попали и по горбольнице в Энгельсе.

В этот момент в одном из помещений находились сотрудники больницы. Осколки усекли окна одной из палат и ординаторской.

Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

Кроме того, по словам жителей Саратова, в районе Соколовой горы после атаки БПЛА сгорел частный дом.

Мы ранее информировали, что в российском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ.

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