Неизвестные беспилотники атаковали Саратов и Энгельс: раздались взрывы

Местные жители пожаловались на ушибы неизвестных дронов.
Горячая ночь в России: неизвестные беспилотники атаковали Саратов и Энгельс в ночь на 20 марта 2025 года.
Об этом информируют очевидцы в сообщении в соцсетях.
В результате атаки неизвестных дронов в обоих городах звучала сирена, а местные жители пожаловались на звуки взрывов в небе.
В частности, в Энгельсе объектом атаки стал НПЗ.
Сейчас в районе нефтебазы возник пожар из-за обломков упавшего аппарата. В 4 утра люди слышали по меньшей мере четыре взрыва.
Обломки уничтоженного БПЛА попали и по горбольнице в Энгельсе.
В этот момент в одном из помещений находились сотрудники больницы. Осколки усекли окна одной из палат и ординаторской.
Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.
Кроме того, по словам жителей Саратова, в районе Соколовой горы после атаки БПЛА сгорел частный дом.
Мы ранее информировали, что в российском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ.
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