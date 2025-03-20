Астрологический прогноз на 20 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день несет мощный заряд энергии, благодаря которому человеку под силу любой – как профессиональный, так и хозяйственно-бытовой – проект.
Символ дня: орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: нельзя напрягать глаза, подолгу читая или работая за компьютером.
Питание дня: можно начинать любую диету, поститься и голодать.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: нельзя допускать повреждений – особенно их корневой системы садовых растений.
Магия и мистика дня: можно совершать обряды, использующие магические свойства полудрагоценных камней.
Сны дня: сны дают понять, в чем состоят ошибки прошлого – истинные причины проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время
Табу дня: необходимо опасаться высоты.
Цитата дня: "Я буду готовиться, и однажды мой шанс придет" (Авраам Линкольн).
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