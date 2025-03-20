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Астрологический прогноз на 20 марта

Астрологический прогноз на 20 марта

Орел - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день несет мощный заряд энергии, благодаря которому человеку под силу любой – как профессиональный, так и хозяйственно-бытовой – проект. 

Символ дня: орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: нельзя напрягать глаза, подолгу читая или работая за компьютером. 

Питание дня: можно начинать любую диету, поститься и голодать. 

Стрижка дня: не лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: нельзя допускать повреждений – особенно их корневой системы садовых растений. 

Магия и мистика дня: можно совершать обряды, использующие магические свойства полудрагоценных камней.

Сны дня: сны дают понять, в чем состоят ошибки прошлого – истинные причины проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время

Табу дня: необходимо опасаться высоты. 

Цитата дня: "Я буду готовиться, и однажды мой шанс придет" (Авраам Линкольн). 

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