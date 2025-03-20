Астрологічний прогноз на 20 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несе потужний заряд енергії, завдяки якому людині до снаги будь-який – як професійний, так і господарсько-побутовий – проєкт.

Символ дня: орел.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: не можна напружувати очі, довго читаючи або працюючи за комп'ютером.

Харчування дня: можна починати будь-яку дієту, постити та голодувати.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна допускати пошкоджень садових рослин, особливо їхньої кореневої системи.

Магія і містика дня: можна здійснювати обряди, які використовують магічні властивості напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни дають зрозуміти, в чому полягають помилки минулого – справжні причини проблем, з якими ми стикаємося нині.

Табу дня: потрібно остерігатися висоти.

Цитата дня: "Я готуватимуся, і одного разу мій шанс прийде" (Авраам Лінкольн).

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