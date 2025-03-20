Зеленський озвучив плани Путіна на полі бою

Президент України Володимир Зеленський розкрив плани Путіна на полі бою.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Zoom-брифінгу для журналістів.

"Що вони хочуть? В чому тиск? Загалом вони хотіли стояти навколо Запоріжжя, Харкова і Сум, погрожуючи окупацією центральних або найбільших міст того чи іншого регіону – столиці цих регіонів: Сумська, Харківська області, Запоріжжя. Ось, що вони намагалися зробити – блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до них менше міста, містечка, села", — зауважив український лідер.

"Я вважаю, що так воно і було б. І ми вважаємо, що Курською операцію ми зірвали плани, тому що був перенесений весь удар на Суми. Після Харківського напрямку вони потім частково відтягнули сили на Курський напрямок, бо їм не вистачало. Потім вони відтягнули із Запорізького напрямку, як я говорив, їм вже не вистачало сил іти в наступ на Запоріжжя. Зрештою вони залишили собі один наступальний напрямок – схід, де вони працювали, попри те, що навіть зі сходу з часом вони переміщували війська на Курський напрямок", — додав глава держави.

"Зараз план той самий – витіснити нас повністю з Курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Суми і потім переміщувати війська на Харків і на Запоріжжя. Може не в такій послідовності, але ми вважаємо, що вони до цього готуються. Ми зі свого боку не бачимо зараз у них можливостей на Харківському напрямку, на Запорізькому. Не бачимо сильних можливостей поки що на Сході, тому що там зроблено те, що зроблено. І в (напрямку – ред.) Сум вони накопичують ці війська, але вони повинні нас повністю звідти витіснити. А ви знаєте, що ми там проводимо певні кроки в одному напрямку, потім ми трішки змістились, і неочікувано робимо кроки в іншому напряму", — резюмував очільник української нації.

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Як повідомлялося, ЗСУ відступають з території Курської області РФ. Було два етапи виведення Сил оборони: перший — до Суджі, другий — із Суджі до українського міста Суми.

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