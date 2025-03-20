Зеленський пояснив, чому Путін не хоче припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін не хоче припинення вогню, бо він не знаходиться у слабкій позиції на полі бою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Але він не знаходиться у сильній позиції. Його ініціатива пів року тому була сильніша. Він не хоче, щоб ми залишилися хоч одним нашим військовим на території Курської області. Він не хоче припинення вогню, допоки наші війська є на території Курщини і я в цьому абсолютно впевнений", — додав глава держави.

"Він накопичує війська, щоб вдарити по нас і тиснути на нас сильніше. Це зрозуміла його тактика — зробити пресинг на всіх напрямках, лякати людей, бити ракетами, щоб дати кращі умови при тому чи іншому форматі закінчення війни. Але чому можна зробити перший крок — припинення вогню. Тому що Путін всі ці роки розказував всім, що Україна не хоче закінчення війни, що Україна зриває можливості припинення вогню, що Україна не хоче, щоб ця війна закінчилася", — зауважив український лідер.

"Україна показала, що хоче закінчення війни. Ми сильніші, ніж він вважав, і готові до повного припинення вогню без жодних причин", – наголосив він.

Президент України зазначив, що тепер Путіну доведеться якось виходити із цієї ситуації, бо світова спільнота не зрозуміє його небажання припинити війну.

"Це стосуватиметься й інших країн, які досі намагалися балансувати між Україною і Росією", — резюмував Зеленський.

Водночас раніше Зеленський пояснив, чому можливо швидко досягнути припинення вогню та закінчити війну.

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