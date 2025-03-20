Зеленский объяснил, почему Путин не хочет прекращения огня

Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения огня, потому что он не находится в слабой позиции на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Но он не находится в сильной позиции. Его инициатива полгода назад была сильнее. Он не хочет, чтобы мы остались хоть одним нашим военным на территории Курской области. Он не хочет прекращения огня, пока наши войска на территории Курщины и я в этом абсолютно уверен", — добавил глава государства.

"Он накапливает войска, чтобы ударить по нам и давить на нас сильнее. Это понятна его тактика — сделать прессинг на всех направлениях, пугать людей, бить ракетами, чтобы дать лучшие условия при том или ином формате окончания войны. Но почему можно сделать первый шаг — прекращение огня. Потому что Путин все эти годы рассказывал всем, что Украина не хочет окончания войны, лилась», — отметил украинский лидер.

"Украина показала, что хочет окончания войны. Мы сильнее, чем он считал, и готовы к полному прекращению огня без всяких причин", – подчеркнул он.

Также читайте Зачем Украина готовит список важных объектов инфраструктуры: Зеленский объяснил

Президент Украины отметил, что теперь Путину придется как-то выходить из этой ситуации, потому что мировое сообщество не поймет его нежелание прекратить войну.

"Это будет относиться и к другим странам, которые до сих пор пытались балансировать между Украиной и Россией", — резюмировал Зеленский.

В то же время, ранее Зеленский объяснил, почему можно быстро достичь прекращения огня и закончить войну.

Читайте также: