Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Путина в поле боя.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Zoom-брифинге для журналистов.

"Что они хотят? В чем давление? В общем, они хотели стоять вокруг Запорожья, Харькова и Сум, угрожая оккупацией центральных или крупнейших городов того или иного региона — столицы этих регионов: Сумская, Харьковская области, Запорожье. Вот, что они пытались сделать — блокировать эти крупные города, захватывая на пути к ним меньше города, городка, села", — за лидера.

"Я считаю, что так оно и было бы. И мы считаем, что Курской операцию мы сорвали планы, потому что был перенесен весь удар на Сумы. После Харьковского направления они потом частично оттащили силы на Курское направление, потому что им не хватало. Потом они оттащили из Запорожского направления, как я говорил, им уже не наступило. они работали, несмотря на то, что даже с востока со временем они перемещали войска на Курское направление", — добавил глава государства.

"Сейчас план тот же — вытеснить нас полностью с Курского направления. Они там увеличили количество своих войск. После того, как вытеснить, ударить в направлении Сумы и потом перемещать войска на Харьков и на Запорожье. Может не в такой последовательности, но мы считаем, что они к этому готовятся. что там сделано то, что сделано. И в (направлении – ред.) Грусть они накапливают эти войска, но они должны нас полностью оттуда вытеснить.

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Как сообщалось, ВСУ отступают с территории Курской области РФ. Было два этапа вывода Сил обороны: первый – в Суджу, второй – из Суджи в украинский город Сумы.

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