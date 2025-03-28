Венс посетил Гренландию и назвал страны, угрожающие острову

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Гренландии / © Associated Press

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Во время визита на военную базу США в Гренландии вице-президент Джей Ди Венс заявил о «очень весомых доказательствах» того, что Россия и Китай хотят завладеть островом и получить доступ к его ресурсам.

Об этом сообщает Newsweek.

При этом американский вице-президент обвинил Данию в том, что эта страна «плохо поработала для людей Гренландии».

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«Дания не успела выделить ресурсы, необходимые для поддержки этой базы, для содержания наших войск и, на мой взгляд, для защиты людей Гренландии от множества агрессивных вторжений со стороны России, Китая и других стран», — заявил Венс.

Вице-президент США заявил, что Россия и Китай имеют огромный интерес к арктическим судоходным путям и полезным ископаемым на арктических территориях.

Он также убежден, что гренландцы путем самоопределения станут независимыми от Дании, после чего с ними будут вести переговоры США.

При этом Джей Ди Вэнс исключил возможность применения военной силы.

«Мы не думаем, что военная сила когда-нибудь понадобится. Мы верим, что люди Гренландии умны и добры, мы думаем, что сможем заключить соглашение», - заявил вице-президент США.

Новое заявление Трампа

В то же время президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 28 марта заявил, что Соединенные Штаты должны получить Гренландию, поскольку это важно для международной безопасности.

«Мы должны иметь Гренландию… Мы не говорим о мире для Соединенных Штатов, мы говорим о мире во всем мире», — сказал он через несколько часов после того, как его вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Гренландию с визитом.

Хозяин Белого дома также обратил внимание на Россию и Китай в контексте безопасности острова.

«Если мы посмотрим на водные пути, то везде есть китайские и российские корабли (…) Мы не можем полагаться на Данию или на кого-то другого, чтобы позаботиться об этой ситуации», — пояснил Трамп.

Напомним, в Гренландии прошли массовые акции протеста против заявлений Дональда Трампа по поводу возможного установления контроля США над островом.