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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

Новолуние 29 марта 2025: три медитации для обновления

Период новолуния 29 марта 2025 года открывает пространство для внутренних преобразований и нового начала.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
новолуние, медитация

Во время новолуния важно прислушиваться к себе и заложить намерения / © ТСН.ua

Во время новолуния 29 марта 2025 года энергетическое пространство "обнуляется" - старые циклы завершаются, а новые еще не начались. Это особый момент тишины между двумя вздохами, когда Вселенная слушает. Именно в такие дни медитации приобретают особую силу, потому что мы можем освободиться от всего лишнего и сознательно посеять зерна будущих событий. Медитация под новолуние помогает очистить мысли, сфокусироваться на настоящих желаниях и перезагрузить свое внутреннее состояние.

Три медитации для обновления на новолуние 29 марта 2025 года

  • Медитация "Пустое полотно"

Сядь в тишине, закрой глаза и представь белое полотно или чистый лист. Почувствуй, как все старые мысли, обиды и страхи исчезают, как будто их стирают с поверхности этого полотна. Когда все очищено, мысленно нарисуй или напиши свои новые желания – первые символы нового этапа.

  • Медитация "Стихия Огня"

    Сконцентрируйся на образе маленького пламени – свечи или огня. Дыши спокойно, воображая, как с каждым вдохом огонь внутри тебя разгорается, даря силу, смелость и ясность. На выдохе отпускай все лишнее – страхи, сомнения, напряжение.

  • Медитация Намерений

    После практики очистки, возьми бумагу. Сядь спокойно, сделай несколько глубоких вдохов и спроси себя: "Что я хочу начать именно сейчас?" Ответь появиться внутри, не торопясь. Запиши ее в форме ясного, простого умысла, как будто это уже произошло.

Дата публикации
Количество просмотров
38
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