Коридор затемнений 14 — 29 марта 2025: 10 психологических аффирмаций

Солнечное затмение – период, когда скрытое внутри нас может выйти на поверхность.

Коридор затемнений с 14 по 29 марта 2025 года – это особый промежуток времени между лунным затмением в Деве (14 марта) и солнечным затмением в Овне (29 марта). Этот период открывает мощное энергетическое окно для внутренней трансформации, просмотра жизненных приоритетов и глубокой очистки. Подсознательные процессы активизируются, интуиция накаляется, а скрытые эмоции, страхи и ограничения могут проявиться на поверхности. Это время завершения старой — под влиянием Луны в Деве, требующей порядка, дисциплины и здорового отношения к себе — и одновременно период подготовки к новому — благодаря солнечному затмению в Овне, толкающему к действию, проявлению воли и самоутверждению. В настоящее время возможны неожиданные повороты событий, символические "испытания", качели настроения и энергии. Это период, когда особенно важно прислушиваться к себе, не торопиться с важными решениями, обращать внимание на сны, знаки и чувства. Коридор затемнений несет глубокие кармические уроки, поэтому его можно использовать для завершения незакрытых дел, прощения образов, очистки пространства и обновления внутреннего курса.

10 психологических аффирмаций на время коридора затемнений

Я позволяю себе отпустить все, что больше не служит моему росту. Я доверяю жизненным изменениям и знаю, что они ведут меня к лучшему. Я открыто принимаю новое и с любовью прощаюсь со стариком. Мое тело, ум и душа в гармонии – я чувствую внутренний баланс. Я имею право выбирать новый путь и творить свое будущее. Я спокойно переживаю изменения — каждый опыт делает меня сильнее/сильнее. Я слышу голос своей интуиции и доверяю ему. Мое сердце наполнено светом, любовью и принятием. Все нужные ответы находятся внутри меня. Я заслуживаю жизни, которая соответствует моей истинной природе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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