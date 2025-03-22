Какие овощи и почему нужно посадить в марте на рассаду: список

Опытные огородники сеют уже в марте овощные культуры, имеющие длительный вегетационный период. Первый месяц весны уже радует активным солнцем – даже если за окном еще низкая температура воздуха.

Какие овощи следует высадить на рассаду в марте, читайте в материале ТСН.ua.

Обычно первыми в теплице высевают холодостойкие культуры, которые хорошо чувствуют себя при не очень высоких ночных температурах +5-7°. Агрономы говорят, что во время выращивания в теплице следует учитывать совместимость отдельных овощей, потому что разные культуры нередко нуждаются в увлажненности почвы, уровне температуры, освещенности и т.д., а также — сроки роста — чтобы одно растение не затеняло другое.

Обычно сразу в теплице высевают:

рукколу

шпинат

лук

салат

горох

редис

раннюю капусту

После этого, в теплицу на свободные места переселяют проросшую рассаду основных овощей. Это могут быть:

томаты

огурцы

перец

баклажаны

брокколи

Напомним, ранее мы писали о том, чем обработать семена перца перед посевом.

Читайте также: