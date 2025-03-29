Какой сегодня, 29 марта, праздник / © ТСН.ua

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29 марта 2025 года — суббота. 1130-й день войны в Украине.

Памятные даты 29 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 марта:

845 год — викинги совершили нападение и завоевали Париж;

1795 год — Людвиг ван Бетховен впервые выступил с концертом в Вене;

1798 год — французские власти провозгласили создание марионеточной Гельветийской Республики на территории Швейцарии;

1848 год — сильный мороз заморозил реку Ниагара, из-за чего Ниагарский водопад прекратил свой поток более чем на 30 часов;

1864 год — во Львове, в Народном доме, состоялась премьера первого спектакля профессионального украинского театра Галиции, созданного обществом «Русская Беседа»;

1867 год — принятие Конституционного акта Парламентом Великобритании стало основой для создания Доминиона Канады;

1871 год — в Лондоне торжественно открыли Альберт-гол;

1886 год — фармацевт Джон Пембертон из Атланты изобрел новый лечебный напиток, который впоследствии стал известен как кока-кола;

1910 год — в Марселе состоялся первый в мире полет гидроплана, пилотируемого Альбером Фабром;

1933 год — британский журналист Гарет Джонс обнародовал пресс-релиз, в котором заявил о голоде в Украине, известный ныне как Голодомор;

1951 год — в США вынесли смертный приговор Этель и Джулиусу Розенбергам по обвинению в шпионаже в пользу СССР; их казнили в 1953 году;

1967 год — в Украине арестовали деятелей Украинского Национального фронта Дмитрия Квецка, Зеновия Красовского, Михаила Дьяка и Ярослава Лесива;

1973 год — завершилась эвакуация американских войск из Южного Вьетнама, а пленные американцы были переданы правительством ДРВ США;

1974 год — китайские фермеры возле Сианя обнаружили гробницу императора Цинь Ши Хуан-ди и знаменитую Терракотову армию;

1976 год — фильм «Полет над гнездом кукушки» получил премию Американской киноакадемии как лучший фильм года;

1982 год — британский парламент потерял право принимать законы, распространявшиеся на Канаду;

1991 год — в Киеве состоялся первый литературный вечер поэтической группы «Бу-Ба-Бу» (Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Виктор Неборак);

1998 год — в Португалии открыли 16-километровый мост «Вашку да Гама» через реку Тежу, строительство которого обошлось в 1 миллиард долларов;

1998 год — в Украине состоялись парламентские выборы;

2004 год — в Украине создали гражданскую кампанию «Пора!»;

2004 год — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения официально присоединились к НАТО;

2014 год — в Англии и Уэльсе официально зарегистрирован первый однополый брак;

2022 год — российская армия нанесла ракетный удар по зданию Николаевской ОГА, что повлекло гибель 37 человек и ранение более 36 человек.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

29 марта празднуют Всемирный день фортепиано / © Unsplash

29 марта в Украине и мире празднуют День поддержки женщин-художниц или SWAN Day. Выпадает на последнюю субботу марта. Это день, посвященный женщинам, творящим в разных сферах искусства. Этот праздник призван привлечь внимание к их творчеству, помочь им заявить о себе и вдохновить общество поддерживать художниц. SWAN Day начали в 2008 году организации WomenArts и The Fund for Women Artists. Они стремились создать платформу, которая помогала бы женщинам в искусстве преодолевать гендерные барьеры, получать признание и финансирование.

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Также 29 марта День осведомленности об онихэктомии. Этот праздник призывает владельцев домашних любимцев ответственно относиться к здоровью своих животных и отказаться от этой болезненной процедуры. Онихэктомия — это хирургическое удаление не только когтей, но и верхних фаланг пальцев, что кардинально изменяет анатомию кошачьих лап. Это не просто косметическая процедура, а серьезная ампутация, которая имеет длительные последствия для физического и эмоционального состояния животного.

А еще 29 марта Международный день русалки. Праздник, посвященный загадочным созданиям, издавна жившим в человеческом воображении. Этот день позволяет проникнуть в мир легенд, мифов и сказок, а также почувствовать себя частью волшебного подводного царства. Международный день русалки возник как способ объединить людей, очарованных русалочной тематикой — от поклонников фольклора до тех, кто практикует мермаидинг (плавание в костюме русалки). Он напоминает о влиянии русалок на культуру и искусство, а также отмечает связь человека с водной стихией.

29 марта празднуют Всемирный день фортепиано. Праздник выпадает на 88 день календаря. Это не случайный выбор — у классического фортепиано именно 88 клавиш, и этот день стал отличным поводом для поклонников музыки еще раз отдать должное этому уникальному инструменту. В обычные годы дата выпадает на 29 марта, а в высокосне — на 28 марта. Праздник положил начало немецкому пианисту и композитору Нильсу Фраму 2015 года. Он хотел, чтобы в мире появился особый день, посвященный красоте фортепианной музыки, ее влиянию на искусство и культуру. С тех пор музыканты и меломаны ежегодно отмечают этот день, устраивая концерты, импровизации и музыкальные встречи.

Также 29 марта День фокусника. День, когда мы чествуем искусство магии и иллюзий. Этот праздник выбран не случайно, ведь именно в этот день, в 1848 году, родился один из основателей современной магии — Жан Эжен Робер-Уден, превративший фокусы в настоящее театральное искусство. Жан Эжен Робер-Уден был французским иллюзионистом, значительно изменившим представление о фокусах. Он вывел магию из уличных шоу на большие сцены и сделал ее утонченным и увлекательным зрелищем. Его влияние можно увидеть в работах таких легендарных иллюзионистов как Гарри Гудини и Дэвид Коперфилд.