ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
310
Время на прочтение
2 мин

Три знака, которым сегодня не стоит ничего покупать

День благоприятен для решения любых финансовых вопросов. Возможна неожиданная материальная прибыль, которой важно распорядиться с умом. А вот по магазинам лучше не ходить — велика вероятность приобрести нечто такое, о чем впоследствии придется сказать, как о выброшенных деньгах.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 29 марта, что-либо покупать не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще желательно обходить магазины стороной.

Близнецы

Близнецы не могут миновать ни один магазин, который попадается на их пути, но сегодня им лучше отказаться от любых покупок, какими бы — крупными или мелкими — они ни были. Впоследствии придется пожалить о нынешних приобретениях, как о совершенно бесполезных.

Дева

Девы часто ходят по магазинам просто так — ради удовольствия. Сегодняшний день, если исключением из правила не станет — после шопинга они вернутся домой, нагруженные большим количеством сумок, пакетов и свертков, большинство из которых окажутся бесполезными.

Козерог

Козероги покупки делают нечасто, но при этом выбирают наиболее дорогие и качественные вещи. Однако, сегодня приобретенная ими — дорогая — вещь окажется со скрытым браком, что обнаружится по истечении гарантийного срока, так что не стоит ходить по магазинам и, уж тем более, что-то покупать.

Читайте также:

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie