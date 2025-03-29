Три знаки, яким сьогодні не варто нічого купувати

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Зміст Близнюки Діва Козеріг

Сьогодні, 29 березня, щось купувати не рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них взагалі бажано обходити магазини стороною.

Близнюки

Близнюки не можуть обминути жоден магазин, який трапляється на їхньому шляху, але сьогодні їм краще відмовитися від будь-яких покупок, хоч би якими — великими чи дрібними — вони не були. Згодом доведеться пошкодувати про нинішні придбання, як про марні.

Діва

Діви часто ходять магазинами просто так — заради задоволення. Сьогоднішній день, якщо винятком із правила не стане — після шопінгу вони повернуться додому, навантажені великою кількістю сумок, пакетів та пакунків, більшість із яких виявляться марними.

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Козеріг

Козероги купівлі роблять нечасто, але при цьому вибирають найдорожчі та якісніші речі. Однак, сьогодні придбана ними — дорога — річ виявиться із прихованим шлюбом, що виявиться після гарантійного терміну, тож не варто ходити по магазинах і, тим більше, щось купувати.

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