- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 310
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки, яким сьогодні не варто нічого купувати
День сприятливий для вирішення будь-яких фінансових питань. Можливий несподіваний матеріальний прибуток, якому важливо розпорядитися з розумом. А от магазинами краще не ходити — велика ймовірність придбати щось таке, про що згодом доведеться сказати, як про викинуті гроші.
Сьогодні, 29 березня, щось купувати не рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них взагалі бажано обходити магазини стороною.
Близнюки
Близнюки не можуть обминути жоден магазин, який трапляється на їхньому шляху, але сьогодні їм краще відмовитися від будь-яких покупок, хоч би якими — великими чи дрібними — вони не були. Згодом доведеться пошкодувати про нинішні придбання, як про марні.
Діва
Діви часто ходять магазинами просто так — заради задоволення. Сьогоднішній день, якщо винятком із правила не стане — після шопінгу вони повернуться додому, навантажені великою кількістю сумок, пакетів та пакунків, більшість із яких виявляться марними.
Козеріг
Козероги купівлі роблять нечасто, але при цьому вибирають найдорожчі та якісніші речі. Однак, сьогодні придбана ними — дорога — річ виявиться із прихованим шлюбом, що виявиться після гарантійного терміну, тож не варто ходити по магазинах і, тим більше, щось купувати.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на березень 2025 року для всіх 12 знаків
Ретроградна Венера з 3 березня по 15 квітня 2025 року: що на нас чекає в цей час
Чорний Місяць у Скорпіоні 27 березня-20 грудня: чому це складні місяці і для яких знаків Зодіаку
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого із знаків Зодіаку чекає прибуток 24-30 березня
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 24 по 30 березня