Когда День отца в 2025 году в Украине: дата празднования, история, традиции, идеи подарков

Каждый год в мае в Украине с огромным удовольствием празднуют День матери, а вот менее известный, но не менее значимый День отца приходится на первый летний месяц.
Этот день посвящен поздравлениям одного из самых родных нам людей. С начала полномасштабной войны праздник приобрел особенно глубокий смысл, ведь тысячи родителей сейчас защищают своих близких на фронте.
День отца – прекрасная возможность выразить благодарность своему папе за все счастливые моменты, которые вы провели вместе. Поскольку дата празднования ежегодно меняется, стоит запомнить, когда нужно поздравить отца 2025 года.
День отца в 2025 году: когда и как он появился
День отца в Украине празднуют, как и в большинстве стран мира, в третье воскресенье июня. Официально этот праздник был введен в нашей стране в 2019 году. В этом году дата празднования приходится на 15 июня.
Идея праздника зародилась в США еще в 1910 году благодаря Сонори Додд, американке, которая вместе с пятью братьями и сестрами выросла на попечении заботливого отца-одиночки. После его смерти она предложила почтить всех родителей в третье воскресенье июня. Ее инициативу поддержали и к началу 2000-х годов этот день стал официальным праздником во многих странах мира.
Идеи празднования и подарков в День отца 2025 года
Хотя в Украине День отца еще не приобрел такую широкую популярность как, например, в США, однако каждый может приобщиться к его празднованию и помочь распространить традицию. Если есть возможность, лучше провести этот день вместе с папой, занявшись чем-нибудь интересным, или хотя бы позвонить ему. Предложите папе прогулку, поход в кино или на природу – такие моменты остаются в памяти надолго и укрепляют связи.
Также можно подарить папе что-то особенное. Ему точно будет приятно получить подарок, отвечающий его интересам. Это могут быть:
- Гаджеты и электроника:
- Смарт-часы или фитнес-браслет.
- Беспроводные наушники.
- Портативное зарядное устройство или павербанк.
- Высококачественные наушники для прослушивания музыки.
- Для дома:
- Электрический гриль или мультиварка.
- Массажер для шеи или спины.
- Сет для барбекю или набор для приготовления блюд на гриле.
- Ультразвуковой очиститель для обуви или автомобиля.
- Для отдыха и хобби:
- Набор для рыбалки или новые снасти.
- Спортивное оборудование для занятий излюбленным видом спорта.
- Книга или аудиокнига в его любимом жанре.
- Набор для игры в гольф или теннис.
- Персонализированные подарки:
- Гравировка на кошельке, зажигалке или часах.
- Индивидуально подобранный набор для кофе или чая в любимом стиле.
- Фотокнига или персональная рамка с родственными снимками.
- Автомобильные аксессуары:
- Органайзер для багажника.
- Автомобильное зарядное устройство.
- Коврики или чехлы для сидений.
- Вакуумный пылесос для салона автомобиля.
- Для здоровья и самочувствия:
- Спортивный рюкзак или сумка для тренировки.
- Набор для йоги или пилатеса.
- Витамины или добавки для улучшения самочувствия.
- Посещение массажного салона или SPA-процедура.
- Для стиля:
- Шарф или стильная галстук.
- Духи с любимым запахом.
- Классический кожаный ремень или портфель.
- Брендовые очки или аксессуары для классического стиля.
Не менее важно почтить всех мужчин, выполняющих или являющихся символами родительской роли в нашей жизни. Это могут быть дедушки, дяди, старшие братья или другие близкие, несущие ответственность и проявляющие заботу о детях.
Читайте также:
- День матери 2025 года в Украине: когда поздравляем самого родного человека в мире, какие традиции существуют
- Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2025 году: основные традиции самого светлого церковного дня года
- Такое бывает нечасто: в 2025 году римо-католики и православные будут праздновать Пасху вместе