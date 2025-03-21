Когда День отца в 2025 году в Украине: дата празднования, история, традиции, идеи подарков

Каждый год в мае в Украине с огромным удовольствием празднуют День матери, а вот менее известный, но не менее значимый День отца приходится на первый летний месяц.

Этот день посвящен поздравлениям одного из самых родных нам людей. С начала полномасштабной войны праздник приобрел особенно глубокий смысл, ведь тысячи родителей сейчас защищают своих близких на фронте.

День отца – прекрасная возможность выразить благодарность своему папе за все счастливые моменты, которые вы провели вместе. Поскольку дата празднования ежегодно меняется, стоит запомнить, когда нужно поздравить отца 2025 года.

День отца в 2025 году: когда и как он появился

День отца в Украине празднуют, как и в большинстве стран мира, в третье воскресенье июня. Официально этот праздник был введен в нашей стране в 2019 году. В этом году дата празднования приходится на 15 июня.

Идея праздника зародилась в США еще в 1910 году благодаря Сонори Додд, американке, которая вместе с пятью братьями и сестрами выросла на попечении заботливого отца-одиночки. После его смерти она предложила почтить всех родителей в третье воскресенье июня. Ее инициативу поддержали и к началу 2000-х годов этот день стал официальным праздником во многих странах мира.

Идеи празднования и подарков в День отца 2025 года

Хотя в Украине День отца еще не приобрел такую широкую популярность как, например, в США, однако каждый может приобщиться к его празднованию и помочь распространить традицию. Если есть возможность, лучше провести этот день вместе с папой, занявшись чем-нибудь интересным, или хотя бы позвонить ему. Предложите папе прогулку, поход в кино или на природу – такие моменты остаются в памяти надолго и укрепляют связи.

Что подарить отцу в День отца 2025 года / Фото: Unsplash

Также можно подарить папе что-то особенное. Ему точно будет приятно получить подарок, отвечающий его интересам. Это могут быть:

Гаджеты и электроника: Смарт-часы или фитнес-браслет. Беспроводные наушники. Портативное зарядное устройство или павербанк. Высококачественные наушники для прослушивания музыки.

Для дома: Электрический гриль или мультиварка. Массажер для шеи или спины. Сет для барбекю или набор для приготовления блюд на гриле. Ультразвуковой очиститель для обуви или автомобиля.

Для отдыха и хобби: Набор для рыбалки или новые снасти. Спортивное оборудование для занятий излюбленным видом спорта. Книга или аудиокнига в его любимом жанре. Набор для игры в гольф или теннис.

Персонализированные подарки: Гравировка на кошельке, зажигалке или часах. Индивидуально подобранный набор для кофе или чая в любимом стиле. Фотокнига или персональная рамка с родственными снимками.

Автомобильные аксессуары: Органайзер для багажника. Автомобильное зарядное устройство. Коврики или чехлы для сидений. Вакуумный пылесос для салона автомобиля.

Для здоровья и самочувствия: Спортивный рюкзак или сумка для тренировки. Набор для йоги или пилатеса. Витамины или добавки для улучшения самочувствия. Посещение массажного салона или SPA-процедура.

Для стиля: Шарф или стильная галстук. Духи с любимым запахом. Классический кожаный ремень или портфель. Брендовые очки или аксессуары для классического стиля.



Не менее важно почтить всех мужчин, выполняющих или являющихся символами родительской роли в нашей жизни. Это могут быть дедушки, дяди, старшие братья или другие близкие, несущие ответственность и проявляющие заботу о детях.

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