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Когда День отца в 2025 году в Украине: дата празднования, история, традиции, идеи подарков

Когда День отца в 2025 году в Украине: дата празднования, история, традиции, идеи подарков

Когда День отца 2025 года в Украине / Фото: Фото из открытых источников

Каждый год в мае в Украине с огромным удовольствием празднуют День матери, а вот менее известный, но не менее значимый День отца приходится на первый летний месяц.

Этот день посвящен поздравлениям одного из самых родных нам людей. С начала полномасштабной войны праздник приобрел особенно глубокий смысл, ведь тысячи родителей сейчас защищают своих близких на фронте.

День отца – прекрасная возможность выразить благодарность своему папе за все счастливые моменты, которые вы провели вместе. Поскольку дата празднования ежегодно меняется, стоит запомнить, когда нужно поздравить отца 2025 года.

День отца в 2025 году: когда и как он появился

День отца в Украине празднуют, как и в большинстве стран мира, в третье воскресенье июня. Официально этот праздник был введен в нашей стране в 2019 году. В этом году дата празднования приходится на 15 июня.

Идея праздника зародилась в США еще в 1910 году благодаря Сонори Додд, американке, которая вместе с пятью братьями и сестрами выросла на попечении заботливого отца-одиночки. После его смерти она предложила почтить всех родителей в третье воскресенье июня. Ее инициативу поддержали и к началу 2000-х годов этот день стал официальным праздником во многих странах мира.

Идеи празднования и подарков в День отца 2025 года

Хотя в Украине День отца еще не приобрел такую широкую популярность как, например, в США, однако каждый может приобщиться к его празднованию и помочь распространить традицию. Если есть возможность, лучше провести этот день вместе с папой, занявшись чем-нибудь интересным, или хотя бы позвонить ему. Предложите папе прогулку, поход в кино или на природу – такие моменты остаются в памяти надолго и укрепляют связи.

Что подарить отцу в День отца 2025 года / © Unsplash
Что подарить отцу в День отца 2025 года / Фото: Unsplash

Также можно подарить папе что-то особенное. Ему точно будет приятно получить подарок, отвечающий его интересам. Это могут быть:

  • Гаджеты и электроника:
    • Смарт-часы или фитнес-браслет.
    • Беспроводные наушники.
    • Портативное зарядное устройство или павербанк.
    • Высококачественные наушники для прослушивания музыки.
  • Для дома:
    • Электрический гриль или мультиварка.
    • Массажер для шеи или спины.
    • Сет для барбекю или набор для приготовления блюд на гриле.
    • Ультразвуковой очиститель для обуви или автомобиля.
  • Для отдыха и хобби:
    • Набор для рыбалки или новые снасти.
    • Спортивное оборудование для занятий излюбленным видом спорта.
    • Книга или аудиокнига в его любимом жанре.
    • Набор для игры в гольф или теннис.
  • Персонализированные подарки:
    • Гравировка на кошельке, зажигалке или часах.
    • Индивидуально подобранный набор для кофе или чая в любимом стиле.
    • Фотокнига или персональная рамка с родственными снимками.
  • Автомобильные аксессуары:
    • Органайзер для багажника.
    • Автомобильное зарядное устройство.
    • Коврики или чехлы для сидений.
    • Вакуумный пылесос для салона автомобиля.
  • Для здоровья и самочувствия:
    • Спортивный рюкзак или сумка для тренировки.
    • Набор для йоги или пилатеса.
    • Витамины или добавки для улучшения самочувствия.
    • Посещение массажного салона или SPA-процедура.
  • Для стиля:
    • Шарф или стильная галстук.
    • Духи с любимым запахом.
    • Классический кожаный ремень или портфель.
    • Брендовые очки или аксессуары для классического стиля.

Не менее важно почтить всех мужчин, выполняющих или являющихся символами родительской роли в нашей жизни. Это могут быть дедушки, дяди, старшие братья или другие близкие, несущие ответственность и проявляющие заботу о детях.

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