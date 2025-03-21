Коли День батька 2025 року в Україні: дата святкування, історія, традиції, ідеї подарунків

Щороку в травні в Україні з величезним задоволенням святкують День матері, а ось менш відомий, але не менш значущий, День батька припадає на перший літній місяць.

Цей день присвячений вітанням одного з найрідніших нам людей. Від початку повномасштабної війни свято набуло особливо глибокого сенсу, адже тисячі батьків нині боронять своїх близьких на фронті.

День батька – це чудова можливість висловити вдячність своєму татові за всі щасливі моменти, які ви провели разом. Оскільки дата святкування щороку змінюється, варто запам'ятати, коли саме потрібно привітати батька 2025 року.

День батька 2025 року: коли і як він з'явився

День батька в Україні святкують, як і в більшості країн світу, у третю неділю червня. Офіційно це свято було запроваджено в нашій країні 2019 року. Цьогоріч дата святкування припадає на 15 червня.

Ідея свята зародилася в США ще 1910 року завдяки Сонорі Додд, американці, яка разом із п’ятьма братами та сестрами виросла під опікою турботливого батька-одинака. Після його смерті вона запропонувала вшанувати всіх батьків у третю неділю червня. Її ініціативу підтримали, і до початку 2000-х років цей день став офіційним святом у багатьох країнах світу.

Ідеї святкування і подарунків на День батька 2025 року

Хоча в Україні День батька ще не набув такої широкої популярності як, наприклад, в США, проте кожен може долучитися до його святкування і допомогти поширити традицію. Якщо є можливість, краще провести цей день разом із татом, зайнявшись чимось цікавим, або хоча б зателефонувати йому. Запропонуйте батькові прогулянку, похід у кіно або на природу — такі моменти залишаються в пам'яті надовго і зміцнюють зв'язки.

Що подарувати батькові на День батька 2025 року / Фото: Unsplash

Також можна подарувати татові щось особливе. Йому точно буде приємно отримати подарунок, що відповідає його інтересам. Це можуть бути:

Гаджети та електроніка: Смарт-годинник або фітнес-браслет. Бездротові навушники. Портативний зарядний пристрій або павербанк. Високоякісні навушники для прослуховування музики.

Для дому: Електричний гриль або мультиварка. Масажер для шиї або спини. Сет для барбекю або набір для приготування страв на грилі. Ультразвуковий очищувач для взуття або автомобіля.

Для відпочинку та хобі: Набір для риболовлі або нові снасті. Спортивне обладнання для занять улюбленим видом спорту. Книга або аудіокнига у його улюбленому жанрі. Комплект для гри в гольф або теніс.

Персоналізовані подарунки: Гравірування на гаманці, запальничці або годиннику. Індивідуально підібраний набір для кави чи чаю в улюбленому стилі. Фотокнига або персоналізована рамка з родинними знімками.

Автомобільні аксесуари: Органайзер для багажника. Автомобільний зарядний пристрій. Килимки або чохли для сидінь. Вакуумний пилосос для салону автомобіля.

Для здоров'я та самопочуття: Спортивний рюкзак або сумка для тренувань. Набір для йоги або пілатесу. Вітаміни або добавки для покращення самопочуття. Відвідування масажного салону або SPA-процедура.

Для стилю: Шарф або стильний галстук. Парфуми з улюбленим запахом. Класичний шкіряний ремінь або портфель. Брендові окуляри або аксесуари для класичного стилю.



Не менш важливо вшанувати всіх чоловіків, які виконують або є символами батьківської ролі в нашому житті. Це можуть бути дідусі, дядьки, старші брати чи інші близькі, що несуть відповідальність і проявляють турботу про дітей.

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