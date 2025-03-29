Яке сьогодні, 29 березня, свято / © ТСН.ua

Реклама

29 березня 2025 року — субота. 1130-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 29 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 березня:

845 рік — вікінги здійснили напад і завоювали Париж;

1795 рік — Людвіґ ван Бетховен вперше виступив із концертом у Відні;

1798 рік — французька влада проголосила створення маріонеткової Гельветійської Республіки на території Швейцарії;

1848 рік — сильний мороз заморозив річку Ніагара, через що Ніагарський водоспад припинив свій потік більш ніж на 30 годин;

1864 рік — у Львові, в Народному домі, відбулася прем’єра першої вистави професійного українського театру Галичини, створеного товариством «Руська Бесіда»;

1867 рік — ухвалення Конституційного акту Парламентом Великої Британії стало основою для створення Домініону Канади;

1871 рік — в Лондоні урочисто відкрили Альберт-гол;

1886 рік — фармацевт Джон Пембертон з Атланти винайшов новий лікувальний напій, який згодом став відомий як кока-кола;

1910 рік — в Марселі відбувся перший у світі політ гідроплана, пілотованого Альбером Фабром;

1933 рік — британський журналіст Гарет Джонс оприлюднив прес-реліз, у якому заявив про голод в Україні, відомий нині як Голодомор;

1951 рік — у США винесли смертний вирок Етель і Джуліусу Розенбергам за звинуваченням у шпигунстві на користь СРСР; їх стратили 1953 року;

1967 рік —в Україні заарештували діячів Українського Національного фронту Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка та Ярослава Лесіва;

1973 рік — завершилася евакуація американських військ із Південного В’єтнаму, а полонені американці були передані урядом ДРВ США;

1974 рік — китайські фермери біля Сіаню виявили гробницю імператора Цінь Ши Хуан-ді та знамениту Теракотову армію;

1976 рік — фільм «Політ над гніздом зозулі» отримав премію Американської кіноакадемії як найкращий фільм року;

1982 рік — британський парламент втратив право ухвалювати закони, що поширювалися на Канаду;

1991 рік — в Києві відбувся перший літературний вечір поетичної групи «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак);

1998 рік — в Португалії відкрили 16-кілометровий міст «Вашку да Гама» через річку Тежу, будівництво якого обійшлося в 1 мільярд доларів;

1998 рік — в Україні відбулися парламентські вибори;

2004 рік — в Україні створили громадянську кампанію «Пора!»;

2004 рік — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія офіційно приєдналися до НАТО;

2014 рік — в Англії та Уельсі офіційно зареєстровано перший одностатевий шлюб;

2022 рік — російська армія завдала ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА, що спричинило загибель 37 людей і поранення понад 36 осіб.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

29 березня святкують Всесвітній день фортепіано / © Unsplash

29 березня в Україні і світі святкують День підтримки жінок-мисткинь або SWAN Day. Припадає на останню суботу березня. Це день, присвячений жінкам, які творять у різних сферах мистецтва. Це свято покликане привернути увагу до їхньої творчості, допомогти їм заявити про себе та надихнути суспільство підтримувати мисткинь. SWAN Day започаткували 2008 року організації WomenArts та The Fund for Women Artists. Вони прагнули створити платформу, яка б допомагала жінкам у мистецтві долати гендерні бар’єри, отримувати визнання та фінансування.

Реклама

Також 29 березня День обізнаності про оніхектомію. Це свято закликає власників домашніх улюбленців відповідально ставитися до здоров’я своїх тварин і відмовитися від цієї болючої процедури. Оніхектомія — це хірургічне видалення не тільки кігтів, а й верхніх фаланг пальців, що кардинально змінює анатомію котячих лап. Це не просто косметична процедура, а серйозна ампутація, яка має довготривалі наслідки для фізичного та емоційного стану тварини.

А ще 29 березня Міжнародний день русалки. Свято, присвячене загадковим створінням, що здавна жили в людській уяві. Цей день дає змогу поринути у світ легенд, міфів та казок, а також відчути себе частиною чарівного підводного царства. Міжнародний день русалки виник як спосіб об’єднати людей, зачарованих русалковою тематикою — від шанувальників фольклору до тих, хто практикує мермаїдінг (плавання в костюмі русалки). Він нагадує про вплив русалок на культуру та мистецтво, а також святкує зв’язок людини з водною стихією.

29 березня святкують Всесвітній день фортепіано. Свято припадає на 88 день календаря. Це не випадковий вибір — у класичного фортепіано саме 88 клавіш, і цей день став чудовим приводом для шанувальників музики ще раз віддати належне цьому унікальному інструменту. У звичайні роки дата припадає на 29 березня, а у високосні — на 28 березня. Свято започаткував німецький піаніст і композитор Нільс Фрам 2015 року. Він хотів, щоб у світі з’явився особливий день, присвячений красі фортепіанної музики, її впливу на мистецтво та культуру. З того часу музиканти й меломани щороку святкують цей день, влаштовуючи концерти, імпровізації та музичні зустрічі.

Також 29 березня День фокусника. День, коли ми вшановуємо мистецтво магії та ілюзій. Це свято вибрано не випадково, адже саме цього дня, 1848 року, народився один із основоположників сучасної магії — Жан Ежен Робер-Уден, який перетворив фокуси на справжнє театральне мистецтво. Жан Ежен Робер-Уден був французьким ілюзіоністом, який значно змінив уявлення про фокуси. Він вивів магію з вуличних шоу на великі сцени та зробив її витонченим та захопливим видовищем. Його вплив можна побачити в роботах таких легендарних ілюзіоністів, як Гаррі Гудіні та Девід Коперфілд.