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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

День ангела 29 березня: кого та як вітати з іменинами

29 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 29 березня, день ангела

Який сьогодні, 29 березня, день ангела / © Unsplash

Хто святкує день ангела 29 березня

29 березня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Кирила, Марка, Михайла, Пилипа.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як «пан». В дитинстві наполегливий, багато вчиться. В дорослому віці має міцну силу волі, стає самостійним.

Марк — латинське коріння, тлумачиться як «молоток». В дитинстві любить себе, хоче бути улюбленцем батьків. В дорослому віці стає рішучим, співчутливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає добрим, справедливим, цілеспрямованим.

Пилип — давньогрецьке ім’я, перекладається як «любитель коней». В дитинстві вередливий, отримує бажане будь-яким способом. В дорослому віці стає спокійним, добивається успіхів.

День ангела 29 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 березня — душевні привітання в прозі / © Unsplash

День ангела 29 березня — душевні привітання в прозі / © Unsplash

Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, охороняв від негараздів і дарував мир у душі. Нехай цей день принесе тобі лише радість і тепло!

***

Дорогий друже, вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього зла, а на життєвому шляху буде багато світлих і щасливих моментів. Бажаю гармонії, здоров’я і добробуту!

***

Зі святом, з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел оберігав тебе, дарував підтримку в труднощах і надихав на великі звершення. Нехай в твоєму житті буде багато світла і добра!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі благодать і гармонію. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд, захищав і направляв тебе до найкращих рішень у житті.

***

З Днем Ангела, моя дорога! Бажаю тобі щасливих і спокійних днів, наповнених благословеннями і підтримкою твоїх ангелів. Нехай твоє серце буде завжди спокійним і щасливим!

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