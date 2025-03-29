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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Премʼєрка Данії закликала США посилити безпекову ситуацію в Арктиці

Гренландія є частиною НАТО, тому Альянсу слід посилити свою присутність у регіоні.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія входить у НАТО, тому Альянс повинен більше уваги приділяти безпеці в Арктиці.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що віцепрезидент США Венс під час свого візиту до Гренландії дав чітко зрозуміти, що Вашингтон поважає суверенітет та право місцевих жителів на самовизначення.

«Данія — хороший і сильний союзник. Для всіх членів альянсу НАТО. Ми стоїмо перед загрозою з боку Росії. І ми значно збільшили витрати на оборону. Протягом багатьох років ми стояли пліч-о-пліч з американцями в дуже складних ситуаціях. Тому опис Данії, зроблений віце-президентом, не є точним», — зазначила Фредеріксен.

Разом з тим вона закликала підвищити безпекові ситуацію в Арктиці за допомогою «більшого спостереження, нових арктичних кораблів, безпілотників дальнього радіусу дії та супутникового зв’язку».

«Більше можливостей з’явиться пізніше. І ми зможемо зміцнити безпеку швидше, якщо зможемо отримати необхідне постачання, зокрема і від США», — написала глава данського уряду.

Фредеріксен зазначила, що Гренландія є частиною НАТО, тому Альянсу слід посилити свою присутність у регіоні, щоб підвищити безпеку.

«Ми готові — вдень і вночі — співпрацювати з американцями. Співпрацювати на необхідних міжнародних правилах гри. І на посиленні оборони усіх членів Альянсу НАТО», — написала Фредеріксен.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розкритикував останні заяви Дональда Трампа щодо претензій США на Гренландію, назвавши їх втручанням у внутрішні справи королівства.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати наразі не мають наміру збільшувати свої військову присутність у Гренландії, але будуть інвестувати у зміцнення безпеки довкола регіону.

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