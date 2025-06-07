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Езда в пробках убивает двигатель: как защитить авто
Частые остановки, холостой ход и плохое сгорание горючего приводят к накоплению нагара, износу деталей и перегреву мотора.
Ежедневное стояние в пробках может стать невидимой, но опасной угрозой для двигателя вашего авто. Хотя медленная езда кажется безопасной, на самом деле она запускает целую цепь вредных процессов в моторе.
Об этом рассказал опытный автомеханик в интервью SUV News.
Невидимый вред от пробок
Постоянные трогания с места, холостой ход и недостаток кислорода в заторах провоцируют неполное сгорание топлива, из-за чего в двигателе накапливается нагар и сажа. Они оседают на свечах, клапанах и стенках цилиндров, постепенно разрушая металл.
Кроме этого, плотный городской воздух с большим количеством выхлопных газов снижает эффективность работы каталитического нейтрализатора, который не достигает нужной температуры в 350°C. Это приводит к его засорению, перегреву и даже разрушению керамических сот.
Двигатель и масло — под двойным ударом
Холостой ход негативно влияет и на моторное масло. Оно быстрее теряет вязкость и защитные свойства из-за остатков несгоревшего топлива и перегрева. Это, в свою очередь, может привести к засорению масляных каналов, перегреву двигателя и выходу из строя турбины.
«Масло выглядит чистым, но может потерять защитные свойства всего за несколько недель в ежедневных пробках», — отмечает автомеханик.
Как защитить двигатель в условиях городского трафика
Меняйте моторное масло чаще, чем это предусмотрено регламентом
Выбирайте масла с высокой термической стабильностью
Регулярно проверяйте состояние системы охлаждения
Вовремя меняйте антифриз и очищайте радиатор
Соблюдайте график техобслуживания, даже если мало ездите
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