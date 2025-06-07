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ТСН в социальных сетях

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Езда в пробках убивает двигатель: как защитить авто

Частые остановки, холостой ход и плохое сгорание горючего приводят к накоплению нагара, износу деталей и перегреву мотора.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Авто в пробке

Авто в пробке / © Pixabay

Ежедневное стояние в пробках может стать невидимой, но опасной угрозой для двигателя вашего авто. Хотя медленная езда кажется безопасной, на самом деле она запускает целую цепь вредных процессов в моторе.

Об этом рассказал опытный автомеханик в интервью SUV News.

Невидимый вред от пробок

Постоянные трогания с места, холостой ход и недостаток кислорода в заторах провоцируют неполное сгорание топлива, из-за чего в двигателе накапливается нагар и сажа. Они оседают на свечах, клапанах и стенках цилиндров, постепенно разрушая металл.

Кроме этого, плотный городской воздух с большим количеством выхлопных газов снижает эффективность работы каталитического нейтрализатора, который не достигает нужной температуры в 350°C. Это приводит к его засорению, перегреву и даже разрушению керамических сот.

Двигатель и масло — под двойным ударом

Холостой ход негативно влияет и на моторное масло. Оно быстрее теряет вязкость и защитные свойства из-за остатков несгоревшего топлива и перегрева. Это, в свою очередь, может привести к засорению масляных каналов, перегреву двигателя и выходу из строя турбины.

«Масло выглядит чистым, но может потерять защитные свойства всего за несколько недель в ежедневных пробках», — отмечает автомеханик.

Как защитить двигатель в условиях городского трафика

  • Меняйте моторное масло чаще, чем это предусмотрено регламентом

  • Выбирайте масла с высокой термической стабильностью

  • Регулярно проверяйте состояние системы охлаждения

  • Вовремя меняйте антифриз и очищайте радиатор

  • Соблюдайте график техобслуживания, даже если мало ездите

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя оставлять в авто летом и публиковали список опасных вещей.

Ранее стало известно, о том, что украинские водители до 20 августа должны получить «Код 95». Также мы рассказывали, что это и зачем.

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