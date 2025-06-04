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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Как жара убивает авто: 5 неожиданных угроз для машины

Лето — не менее опасный сезон для авто, чем зима. Высокая температура может вывести из строя двигатель и даже аккумулятор.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Авто

Авто / © Pixabay

Зима с ее морозами, снегом и солю часто считается главным врагом автомобиля. Но на самом деле летняя жара может быть гораздо опаснее — она «душит» двигатель, выжигает краску и высушивает аккумулятор, причем незаметно.

Об этом сообщило издание «SUV News».

Прежде всего страдает система охлаждения двигателя — под воздействием жары она работает менее эффективно. Особенно опасны пробки с включенным кондиционером, когда мотор находится под максимальной нагрузкой, но не движется.

Кондиционер в жару функционирует на пределе своих возможностей. Постоянная работа компрессора повышает риск его перегрева, особенно если в системе недостаточно хладагента или загрязнен радиатор.

Пыль и песок также наносят значительный вред — они засоряют фильтры, нарушают работу датчиков и даже разрушают лакокрасочное покрытие кузова, поэтому мыть автомобиль в жару рекомендуется хотя бы раз в неделю.

Высокие температуры негативно влияют и на аккумулятор — испарение электролита приводит к окислению контактов и более быстрой потере емкости батареи.

Также моторное масло, хоть и термостойкое, при длительном нагреве окисляется быстрее, теряя защитные свойства и ускоряя износ двигателя.

Ранее мы писали, стоит ли выключать двигатель, чтобы экономить топливо.

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