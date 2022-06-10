Втратили медалі через допінг: веслувальників країни-агресорки дискваліфікували на чотири роки

Втратили медалі через допінг: веслувальників країни-агресорки дискваліфікували на чотири роки

Спортивний арбітражний суд (CAS) покарав трьох російських веслувальників у справах, пов'язаних з допінгом.

Спортсменів з РФ Олександра Дьяченка, Миколу Ліпкіна і Олександру Дупік спіймали на вживанні заборонених препаратів і дискваліфікували.

Про це йдеться у рішенні CAS.

Дьяченко вживав заборонені препарати тренболон та метенолон, на Іграх-2012 в Лондоні він здобув "золото", на ЧЄ-2014 і ЧС-2015 – срібні нагороди. Ліпкін – чотириразовий чемпіон світу, вживав заборонені препарати тренболон та метенолон оксандролон.

Обидва спорсмени отримали 4 роки дискваліфікації. Також їх позбавили усіх медалей, здобутих у період з квітня 2014 року по грудень 2016-го. Ліпкін втратив "золото" чемпіонату світу-2014, а Дьяченко - срібні нагороди, виграні на ЧС-2015 та Євро-2014.

Паравеслувальниця Олександра Дупік вживала заборонений препарат фуросемід і отримала 2 роки дискваліфікації

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно позбавив жіночу збірну Росії з біатлону "срібної" медалі, яка була здобута на домашніх для них Олімпійських іграх-2014 в Сочі.

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