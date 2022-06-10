"Раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру через викрадення і побиття журналіста

Самопроголошеному "раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру.
Йдеться про жорстоке поводженні з цивільним населенням, інші порушеннях законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що підозрюваний як "радник голови "ДНР" був змові з іншим представником окупаційної влади а території Каховського району в Херсонській області. Він віддав наказ викрасти журналіста газети "Новий день" через його громадянську позицію і професійну діяльність.
Російські війська та учасники незаконного збройного формування 12 березня затримали журналіста. До нього застосували фізичну силу, а потім перевезли до приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували розправою, били та незаконно утримували впродовж тижня.
Згодом його відпустили. Втім, внаслідок таких дій журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню.
Як повідомлялося, у Маріуполі місцевий поліцейський перейшов на бік російських окупантів. Він незаконно обмежував рух із заблокованого міста та тероризував людей, які рятувались від жахів війни.
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