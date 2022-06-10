"Раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру через викрадення і побиття журналіста

"Раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру через викрадення і побиття журналіста

Самопроголошеному "раднику голови "ДНР" повідомлено про підозру.

Йдеться про жорстоке поводженні з цивільним населенням, інші порушеннях законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний як "радник голови "ДНР" був змові з іншим представником окупаційної влади а території Каховського району в Херсонській області. Він віддав наказ викрасти журналіста газети "Новий день" через його громадянську позицію і професійну діяльність.

Російські війська та учасники незаконного збройного формування 12 березня затримали журналіста. До нього застосували фізичну силу, а потім перевезли до приміщення раніше захопленого райвідділу поліції. Там потерпілого прикували кайданками до батареї, допитували, погрожували розправою, били та незаконно утримували впродовж тижня.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Згодом його відпустили. Втім, внаслідок таких дій журналіст отримав тілесні ушкодження різного ступеню.

Як повідомлялося, у Маріуполі місцевий поліцейський перейшов на бік російських окупантів. Він незаконно обмежував рух із заблокованого міста та тероризував людей, які рятувались від жахів війни.

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