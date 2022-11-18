Знайдена в Канаді монета часів вікінгів спантеличила вчених

Вчені не можуть зрозуміти, як саме вона опинилася в Канаді.

У Ньюфаундленді (провінція Канади) археологи виявили особливий артефакт. Тут знайшли золоту монету у віці сотні років. Монету планують виставити на огляд після вивчення.

Про це пише видання Arkeonews.

Вважається, що вона може бути найстарішою, яку будь-коли знаходили на території країни. Однак знахідка ще викликає багато запитань у дослідників.

Наразі відомо, що золота монета — це чверть. Вона має англійське походження та найстаріша зі знайдених у Канаді. Її викарбували в Лондоні. Припускають, що це сталося між 1422 та 1427 роками. Ця 600-річна монета передує першому задокументованому контакту європейців з Америкою ще від часів вікінгів.

Нагадаємо, під час дослідження в затоці Абу-Кір, неподалік єгипетського міста Олександрія, вчені виявили затонулий давньогрецький корабель. Судно було повне скарбів, що сягають епохи Птолемеїв — династії правителів Єгипту IV-I століть до н.е.

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