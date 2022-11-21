Чи можна займатися спортом під час грудного вигодовування: прості поради

Більшість жінок можуть займатися спортом або іншими фізичними активностями в період, коли вони годують грудьми.

Активний спосіб життя не впливає на якість або кількість грудного молока.

Про це пише UNICEF Ukraine.

До того ж регулярна фізична активність може підтримувати вас у формі та допомогти вам краще відпочивати та почуватися бадьорими.

Зазвичай доцільно почекати 6 тижнів після пологів перш ніж починати заняття будь-якими активними вправами, наприклад, аеробікою або бігом.

Якщо ваші пологи пройшли без ускладнень, ви можете почати легкі вправи, щойно відчуєте, що здатні виконувати їх. Це можуть бути м’які розтяжки, вправи для тазового дна та живота.

Якщо ви регулярно займалися спортом до пологів і добре почуваєтеся, можливо, ви зможете повернутися до фізичних вправ раніше.

Якщо у вас були складні пологи або кесарів розтин, час відновлення буде довшим.

Якщо у вас немає можливості тренуватися в спортзалі або на вулиці здаються, почніть із вправ, які легко виконувати вдома, поки ваша дитина спить, або тренуйтесь разом із дитиною. Перед тренуванням погодуйте малюка.

Якщо маєте запитання чи сумніви, обов'язково порадьтеся з лікарем.

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Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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