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ВСУ впервые опробовали в бою британские ракеты Marlet — сразу сбили цель

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ВСУ впервые опробовали в бою британские ракеты Marlet — сразу сбили цель

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Ракеты Marlet, выпущенные из ПЗРК Starstreak, могут поражать воздушные цели на высоте до 7

Украинские военные в ходе первого испытания британской ракеты Marlet сбили российский беспилотник.

Соответствующее видео было обнародовано Military Media Center.

В сообщении указывается, что данная ракета представляет собой многоцелевой управляющий боеприпас на базе британского ПЗРК Starstreak. Это оружие находится на вооружении Великобритании, Украины и Индонезии.

Любое вооружение, попадающее в руки украинских военных, становится эффективным инструментом в противостоянии против оккупантов.

Отметим, что ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 7.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решение западных партнеров предоставить Украине современные системы против воздушной обороны будет одним из самых мощных шагов, что приблизит окончание войны.

Кроме того, ранее представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у России есть четкий план по наступлению и целям, которые она хочет поразить в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
853
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