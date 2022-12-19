ЗСУ вперше випробували в бою британські ракети Marlet — одразу збили ціль

Ракети Marlet, випущені з ПЗРК Starstreak, можуть вражати повітряні цілі на висоті до 7

Українські військові під час першого випробування британської ракети Marlet збили російський безпілотник.

Відповідне відео було оприлюднено Military Media Center.

У повідомлені вказується, що дана ракета є багатоцільовим керовним боєприпасом на базі британського ПЗРК Starstreak. Ця зброя перебуває на озброєнні Великої Британії, України та Індонезії.

Також читайте Збройні сили проводять операції на території Росії - розвідка

Будь-яке озброєння, яке потрапляє до рук українських військових, стає ефективним інструментом у протистоянні проти окупантів.

Зазначимо, що ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 7.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Рішення західних партнерів надати Україні сучасні системи проти повітряної оборони буде одним з найпотужніших кроків, що наблизить закінчення війни.

Крім того, раніше представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у Росії є чіткий план щодо наступу та цілей, які вона хоче вразити в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.