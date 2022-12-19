Економіст розповів, яким буде курс долара 2023 року

Експерт припускає, що наступного року курс гривні буде міцнішим, ніж всі вважають зараз.

Курс гривні у 2023 році може бути міцнішим, ніж цьогоріч, якщо ЄС та США перекриють потреби держбюджету у 36,5 мільярдів доларів.

Про це заявив економіст Олег Пендзин, інформує "24 канал".

Зазначимо, що наразі офіційний курс НБУ становить 36,6 грн за долар, тоді як на "чорному" ринку ціна долара сягає 40 грн. У держбюджеті-2023 офіційний середньорічний курс закладений у 42 гривні.

До кінця наступного року експерти прогнозують 45,3-45,4 грн, проте економіст Пендзин вважає, що курс долара може бути дещо меншим.

"Євросоюз погодив 18 мільярдів євро допомоги для нашої країни. Маємо надію, що США дадуть приблизно таку саму суму. Усе це перекриє потреби у 36,5 млрд доларів, які є в держбюджеті на наступний рік", – вважає Пендзин.

За його словами, якщо Україна отримає ці кошти, тоді НБУ не треба буде "вмикати друкарський станок".

"Адже цього року він вже надрукував 370 мільярдів нічим не забезпечених грошей, що деякою мірою є підґрунтям тієї інфляції, яку ми бачимо", – пояснив економіст.

Він пояснив, що на початку повномасштабного вторгнення НБУ був змушений просто друкувати гроші, адже не мав своєчасної повноцінної підтримки від західних партнерів.

"Наступного року є надія, що курс буде міцніший, аніж ті цифри, які я назвав", – підсумував Пендзин.

Яким буде курс долара наступного року

Зазначимо, що економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко також вважає, що курс долара 2023 року буде стабільним. За його словами, це буде можливим, якщо Захід ще щонайменше рік не знижуватиме обсяги фінансової допомоги.

Консенсус-група Focus Economics спрогнозувала, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 грн за долар. За найгіршого сценарію курс долара може досягнути 51 грн.

Водночас, НБУ прогнозує інфляцію через ракетні удари РФ по енергосистемі.

Читайте також: