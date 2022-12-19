Экономист рассказал, каким будет курс доллара в 2023 году

Эксперт считает, что в следующем году курс гривны будет крепче, чем считают все сейчас.

Курс гривны в 2023 году может быть прочнее, чем в этом году, если ЕС и США перекроют потребности госбюджета в 36,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил экономист Олег Пендзин, передает "24 канал".

Отметим, что официальный курс НБУ составляет 36,6 грн за доллар, тогда как на "черном" рынке цена доллара достигает 40 грн. В госбюджете-2023 официальный среднегодовой курс заложен в 42 гривны.

До конца следующего года эксперты прогнозируют 45,3-45,4 грн, однако экономист Пендзин считает, что курс доллара может быть несколько меньше.

"Евросоюз согласовал 18 миллиардов евро помощи для нашей страны. Надеемся, что США дадут примерно такую же сумму. Все это перекроет потребности в 36,5 млрд долларов, которые есть в госбюджете на следующий год", — считает Пендзин.

По его словам, если Украина получит эти средства, тогда НБУ не нужно будет "включать печатный станок".

"Ведь в этом году он уже напечатал 370 миллиардов ничем не обеспеченных денег, что в некоторой степени является основой той инфляции, которую мы видим", – объяснил экономист.

Он пояснил, что в начале полномасштабного вторжения НБУ был вынужден просто печатать деньги, поскольку не имел своевременной полноценной поддержки от западных партнеров.

"В следующем году есть надежда, что курс будет крепче, чем те цифры, которые я назвал", – подытожил Пендзин.

Каким будет курс доллара в следующем году

Отметим, что экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко также считает, что курс доллара 2023 будет стабильным. По его словам, это будет возможно, если Запад еще не менее года не будет снижать объемы финансовой помощи.

Консенсус-группа Focus Economics спрогнозировала, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет находиться на уровне 40,20–40,40 грн за доллар. При худшем сценарии курс доллара может достигнуть 51 грн.

В то же время НБУ прогнозирует инфляцию из-за ракетных ударов РФ по энергосистеме.

Читайте также: