"У нас "мопеды": Ким сообщил об атаке вражеских дронов и их сбитии

Россияне поздно вечером 18 декабря выпустили партию дронов-камикадзе "Шахед" по Украине. Вражеские БПЛА зафиксировали на юге.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram-канале.

"У нас "мопеды", надеюсь, не долетят", — написал Ким.

Позже он сообщил, что уже есть ущерб БПЛА.

"Я не знаю, почему нет тревоги!! Уже есть ущерб", — сказал Ким.

Сейчас сообщают о трех сбитых иранских "мопедах" на Юге.

Добавим, что воздушная тревога в Николаеве объявлена в 23:42.

Это сообщение появилось в официальном канале Николаевского мэра после информации от Виталия Кима.

Гражданам следует пройти в укрытие ради собственной безопасности.

Напомним, Россия в очередной раз получила БПЛА "Шахед" иранского производства. Эта партия меньше, чем ту, которую получал ранее агрессор от Ирана.

Ранее в ВСУ объяснили, что РФ не атаковала дронами при обстреле 16 декабря. За день до этого войска РФ применили их, чтобы выявить расположение украинской ПВО и скорректировать удар.

Читайте также: