В оккупированном Алчевске горит склад с горючим (видео)

В захваченном россиянами Алчевске Луганской области горит склад, где оккупанты хранят горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщает телеграмм-канал "СтратКом ВСУ".

"Алчевск, Луганская область... Прилетело. Местные пишут, что горит там, где у орков расположен состав ГСМ (горюче-смазочных материалов)", – говорится в сообщении.

Детали инцидента остаются неизвестными.

Напомним, что в воскресенье, 18 декабря, россияне обстреляли собственный город Белгород.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж рассказал, что оккупанты лупят по Украине старыми ракетами, которые падают на территории РФ или оккупированных территориях, не долетев до цели.

Читайте также:

В оккупированном Крыму и двух российских городах – новая порция "хлопка"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.