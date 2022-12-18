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В оккупированном Алчевске горит склад с горючим (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1150
Время на прочтение
1 мин
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В оккупированном Алчевске горит склад с горючим (видео)

Фото иллюстративное / Фото: pixabay.com

Пожар начался пожар на складе, где россияне хранят горюче-смазочные материалы.

В захваченном россиянами Алчевске Луганской области горит склад, где оккупанты хранят горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщает телеграмм-канал "СтратКом ВСУ".

"Алчевск, Луганская область... Прилетело. Местные пишут, что горит там, где у орков расположен состав ГСМ (горюче-смазочных материалов)", – говорится в сообщении.

Детали инцидента остаются неизвестными.

Напомним, что в воскресенье, 18 декабря, россияне обстреляли собственный город Белгород.

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж рассказал, что оккупанты лупят по Украине старыми ракетами, которые падают на территории РФ или оккупированных территориях, не долетев до цели.

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Дата публикации
Просмотры
1150
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