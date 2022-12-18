В окупованому Алчевську горить склад з пальним (відео)

В захопленому росіянами Алчевську Луганської області горить склад, де окупанти зберігають паливно-мастильні матеріали.

Про це повідомляє телеграм-канал "СтратКом ЗСУ".

"Алчевськ, Луганська область... Прилетіло. Місцеві пишуть, що горить там, де в орків розташований склад ПММ (паливо-мастильних матеріалів)", – йдеться в повідомленні.

Деталі інциденту залишаються невідомими.

Нагадаємо, що у неділю, 18 грудня, росіяни обстріляли власне місто Бєлгород.

Раніше колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж розповів, що окупанти гатять по Україні старими ракетами, які падають на території РФ або окупованих територій, не долетівши до цілі.

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