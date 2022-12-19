Збройні сили проводять операції на території Росії - розвідка

Операції дуже складні та потребують довгої та серйозної підготовки

Українські збройні сили проводять операції на території країни-агресора та використовують різні засоби.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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Він зазначив, що українці проводять операції виключно проти військових цілей.

"Це об'єкти збройних сил РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів", - заявив Скібіцький.

Нагадаємо, ми раніше представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у Росії є чіткий план щодо наступу та цілей, які вона хоче вразити в Україні.

Крім того, раніше Вадим Скібіцький заявляв, що Російський диктатор Володимир Путін тричі переносив дату повномасштабного вторгнення до України.

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