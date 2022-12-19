Збройні сили проводять операції на території Росії - розвідка

Операції дуже складні та потребують довгої та серйозної підготовки
Українські збройні сили проводять операції на території країни-агресора та використовують різні засоби.
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Він зазначив, що українці проводять операції виключно проти військових цілей.
"Це об'єкти збройних сил РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів", - заявив Скібіцький.
Нагадаємо, ми раніше представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у Росії є чіткий план щодо наступу та цілей, які вона хоче вразити в Україні.
Крім того, раніше Вадим Скібіцький заявляв, що Російський диктатор Володимир Путін тричі переносив дату повномасштабного вторгнення до України.
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