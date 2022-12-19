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Вооруженные силы проводят операции на территории России — разведка

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Вооруженные силы проводят операции на территории России — разведка

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Операции очень сложны и требуют долгой и серьезной подготовки

Украинские вооруженные силы проводят операции на территории страны-агрессора и используют разные средства.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что украинцы проводят операции исключительно против военных целей.

"Это объекты вооруженных сил РФ, с которых совершаются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", — заявил Скибицкий.

Напомним, ранее представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у России есть четкий план относительно наступления и целей, которые она хочет поразить в Украине.

Кроме того, ранее Вадим Скибицкий заявлял, что Российский диктатор Владимир Путин трижды переносил дату полномасштабного вторжения в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
2114
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