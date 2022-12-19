Вооруженные силы проводят операции на территории России — разведка

Операции очень сложны и требуют долгой и серьезной подготовки

Украинские вооруженные силы проводят операции на территории страны-агрессора и используют разные средства.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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Он отметил, что украинцы проводят операции исключительно против военных целей.

"Это объекты вооруженных сил РФ, с которых совершаются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат", — заявил Скибицкий.

Напомним, ранее представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у России есть четкий план относительно наступления и целей, которые она хочет поразить в Украине.

Кроме того, ранее Вадим Скибицкий заявлял, что Российский диктатор Владимир Путин трижды переносил дату полномасштабного вторжения в Украину.

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