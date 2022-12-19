Латвія закупить для України генераторів на 560 тисяч євро

За ці кошти планують закупити дизельні генератори, які забезпечать безперебійну роботу держаних ЗМІ

Керівництво Латвії ухвалило рішення про підтримку ініціативи мінкульту країни, яке запропонувало виділити з бюджету 559 640 євро на витрати для українських держаних медіа.

Про це повідомляє видання Delfi.

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Гроші пропонується направити до Ради громадських електронних ЗМІ. За ці кошти планують закупити дизельні генератори, які забезпечать безперебійну роботу держаних ЗМІ.

Зазначимо, що голова Міністерства культури України Олександр Ткаченко 29 листопада звернувся до колег з країн Європейського союзу та закликав надати допомогу українському культурному сектору та ЗМІ, щоб пережити цю важку зиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні Кабінету міністрів затвердили порядок роботи “Пунктів незламності”, які повинні цілодобово надавати в усіх населених пунктах України однакові послуги.

Крім того, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що розгорнула 1072 "Пункти незламності".

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