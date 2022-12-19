Нідерланди надали Україні військової допомоги на майже мільярд євро

Загальна вартість військової допомоги, яку Нідерланди надали Україні, становить 987 млн євро.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє NL Times.

Міністерка зазначила, що 697 млн євро пішли на обладнання, також Нідерланди надали Україні пакет військової допомоги на 120 млн євро і ще 100 млн євро направили у Міжнародний фонд для України.

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Також Нідерланди направили 25 млн євро до фонду НАТО, який фінансує військову допомогу для України, яка постраждала через російську військову агресію.

Оллонгрен зазначила, що ця велика сума показує "наскільки важливо допомогти Україні, щоб вона не програла війну з Росією".

Також міністерка вона заявила, що поки не видно, коли ця агресія може скінчитись, а Росія продовжує тероризувати українців своїми ракетними атаками.

"Але Україна може протриматись за рахунок допомоги", - заявила міністерка оборони.

Надана Україні підтримка впливає на боєздатність військових Нідерландів, але Оллонгрен впевнена, що це прийнятно, до того ж все, що Нідерланди поставляють в Україну - "тут же поповнюється".

Вона очікує, що промисловість зможе виробляти більше, і необхідно "повернути виробничі лінії до робочого стану".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нідерландах 55-річний росіянин намагався в обхід санкцій продати в Росію мікросхем та дронів на 2 мільйони євро.

Також ми інформували, що російський пропагандист Володимир Соловйов істерично пригрозив нападом з боку РФ Нідерландам, де розташований Міжнародний кримінальний суд (у Гаазі), що розглядає воєнні злочини.

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