У Нідерландах підприємець намагався продати в РФ мікрочіпів на 2 млн євро

Виходець з Росії підробляв документи, щоб уникнути відповідальності за злочин

У Нідерландах 55-річний росіянин намагався в обхід санкцій продати в Росію мікросхем та дронів на 2 мільйони євро.

Про це повідомляє видання AD.

“За допомогою підроблених рахунків і фірми-прикриття росіянин намагався контрабандою переправити до Росії мікрочіпи та інші технології на суму два мільйони євро”, - йдеться у повідомленні.

Затриманий правоохоронцями чоловік використовував свою компанію для прикриття оборудки. Через кілька місяців після введення санкцій проти Росії він змінив назву своєї компанії і почав нібито торгувати канцелярськими товарами замість радіоелектронних, якими фірма займалась до зміни назви.

Насправді він продовжував торгувати мікрочіпами та технологіями, які можна використовувати у військових цілях. Також чоловік намагався продати у Росію дрони.

Щоб уникнути санкцій, він підробив документи. Він вказував у рахунках, що кінцевим отримувачем товару має бути компанія на Мальдівах, але насправді всі товари мали відправлятись до РФ.

Відомо, що за період з червня по вересень він підробив вісім рахунків.

Правоохоронці зацікавились чоловіком після того, як банк повідомив про підозрілі платежі, які надходять з Росії.

27 вересня росіянина затримали, його звинувачують у спробі продати Росії санкційних товарів на 2 млн євро. Відомо, що чоловік має громадянство Нідерландів та Росії, у Нідерландах він проживає 30 років.

Спочатку росіянин утримувався під вартою, але згодом суд відпустив його до початку судового процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський подякував лідерам та громадськості тих країн, які боролися за більш потужний пакет антиросійських санкцій, який було схвалено Євросоюзом.

Крім того, ми раніше інформували, що Європейський Союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти агресорки Російської Федерації.

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