В Британії стурбовані запитом Сунака аналізу перебігу війни в Україні

Чиновники побоюються, що він хоче зайняти дуже обережну позицію

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив у уряду зробити аналіз ходу війни в Україні.

Про це повідомляє ВВС.

В Урядових колах стурбовані тим, що прем'єр країни запросив аналіз війни в Україні, оскільки військове командування вказує, що найближчі місяці можуть бути вирішальними з точки зору постачання зброї.

«Війни не виграються на дашбордах. Війни виграються інстинктами. На початку війни Борис Джонсон сів і сказав: "Давайте просто зробимо це". Отже, Ріші потрібно направити свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику і ні на що інше», — зазначило джерело ВВС.

Джерело стверджує, що такий аналіз потрібен Сунаку для оцінки ходу війни та значення воєнного внеску Великої Британії. Тобто, яку "вигоду" отримала Британія від того, що вклала в Україну з початку війни.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв відправити найближчим часом нові засоби ППО.

Також ми інформували, що Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні.

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