Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні: що в переліку

Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

Британія надасть українським захисникам 125 зенітних гармат та пристрої для протидії іранським дронам.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Британії у твітері.

Прем’єр-міністр країни Ріші Сунак під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що Велика Британія надасть новий великий пакет протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити українських цивільних осіб та критичну інфраструктуру від інтенсивних російських обстрілів.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних установок і технології для протидії смертоносним безпілотникам, наданим Іраном, включаючи десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ця військова допомога прибуде слідом за 1000 нових протиповітряних ракет, про які Сунак сказав на початку цього місяця.

Нагадаємо, наприкінці листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв збільшити військову допомогу Україні наступного року.

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