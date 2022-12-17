В Нидерландах предприниматель пытался продать в РФ микрочипов на 2 млн евро

Выходец из России подделывал документы, чтобы избежать ответственности за преступление

В Нидерландах 55-летний россиянин пытался в обход санкций продать в Россию микросхем и дронов на 2 миллиона евро.

Об этом сообщает издание AD.

"С помощью поддельных счетов и фирмы-прикрытия россиянин пытался контрабандой переправить в Россию микрочипы и другие технологии на сумму в два миллиона евро", — говорится в сообщении.

Задержанный правоохранителями мужчина использовал свою компанию для прикрытия сделки. Через несколько месяцев после введения санкций против России он сменил название своей компании и стал якобы торговать канцелярскими товарами вместо радиоэлектронных, которыми фирма занималась до смены названия.

На самом деле, он продолжал торговать микрочипами и технологиями, которые можно использовать в военных целях. Также мужчина пытался продать в Россию дроны.

Чтобы избежать санкций, он подделал документы. Он указывал на счетах, что конечным получателем товара должна быть компания на Мальдивах, но на самом деле все товары должны были отправляться в РФ.

Известно, что за период с июня по сентябрь он подделал восемь счетов.

Правоохранители заинтересовались мужем после того, как банк сообщил о поступающих из России подозрительных платежах.

27 сентября россиянина задержали, он обвиняется в попытке продать России санкционных товаров на 2 млн евро. Известно, что у мужчины гражданство Нидерландов и России, в Нидерландах он проживает 30 лет.

Сначала россиянин содержался под стражей, но впоследствии суд отпустил его до начала судебного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров и общественности тех стран, которые боролись за более мощный пакет одобренных Евросоюзом антироссийских санкций.

Кроме того, мы ранее информировали, что Европейский Союз официально согласовал девятый пакет санкций против агрессорки Российской Федерации.

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