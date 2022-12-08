В Україні вже розгорнули понад тисячу "Пунктів незламності": мапа

По всій території України цілодобово функціонують "Пункти незламності" для тимчасового перебування громадян.
Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула 1072 "Пункти незламності", з яких:
- 755 стаціонарних пунктів на базі пожежно-рятувальних частин;
- 315 мобільних пунктів на базі наметів;
- 2 мобільних пункти на базі транспортних засобів.
Всього з початку функціонування (з 18 листопада 2022 року) у цих "Пунктах" надано допомогу понад 198 тис. особам, з них в мобільних пунктах на базі наметів - понад 178 тис. особам.
Протягом минулої доби у "Пунктах" надано допомогу понад 8 тис. особам, з них в наметах - понад 7 тис. особам.
Нагадуємо, що в таких "Пунктах незламності", попри відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, Інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей.
Комплектування та функціонування "Пунктів незламності" здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
На спеціальному сайті – nezlamnist.gov.ua, – розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.
Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих "Пунктів незламності" на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії.
Робота "Пунктів незламності" в Україні
Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі у "Пункті незламності" врятували чоловіка, в якого стався інсульт. Чоловік не міг говорити та ворушитися, а згодом знепритомнів.
Тим часом у Києві відкрили "Пункт незламності" при Лук'янівському СІЗО. Він працює цілодобово. У приміщенні тепло, є електроенергія, гарячий чай та Інтернет.
До того ж ТСН.ua перевірив роботу "Пунктів незламності" в Бучі. У "Пунктах Незламності" можна зарядити телефони, павербанки, випити гарячого чаю та попрацювати з ноутбуком.
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