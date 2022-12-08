8 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Сьогодні, 8 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Климента. Жив він в I столітті і народився в родині язичників. Якось рідний брать його батька захотів спокусити матір Климента. Жінка не захотіла розголосу, а тому вигадала, що до неї уві сні прийшов янгол і сказав їхати на 10 років до Риму. Чоловік тоді вирішив відпустити дружину з двома молодшими дітьми, а ось Климента, як самого старшого, залишив біля себе. Цікаво, що молодші діти також потім були розлучені зі своєю матір'ю і виховані різними жінками. В мабутньому вони стали учнями святого Петра.

Коли пройшло 10 років, а дружина не повернулася, батько Климента вирушив на її пошуки. Сина ж він залишив самого. Юнак не знав, що йому робити. Довго він поневірявся, аж поки зустрів апостолів Варнаву та Петра. Вони його охрестили і розповіли все про Ісуса Христа. Пізніше Климент зустрівся зі своїми батьками, які також під час своїх подорожей стали християнами. Коли мати і батько померли, він довго служив Господу вірою і правдою. За це апостол Петро призначив Климента папою Римським.

За своє життя Климент сотворив чимало чудес. Він звертав у християнство язичників, допомагав православним зміцнити свою віру. На честь святого наші предки святкували 8 грудня народне свято — Климів день.

Церковне свято 8 грудня — день пам'яті священномученика Петра

Жив Петро у IV столітті і був досить освідченим на той час. Він навіть керував відомим Олександрійським училищем. За благочестиве життя призначили Петра єпископом. Однак в той час почалися страшні гоніння на християн. Святий не міг терпіти наруги від правителів, а тому пішов з міста і довго поневірявся. Однак свою паству він надихав навіть на відстані — підтримував вірян за допомогою листів.

Петро приймав у себе навіть тих людей, які не витримали, потрапили в пастку диявола і зрадили Господу. Тоді з'явився зі своєю єрессю Арій, і Петро відразу відлучив його від Церкви, адже не повірив неправдивому покаянню. Гоніння ослабли і святий повернувся до рідного міста. Однак недовго тривали роки спокою. На християн знову почав полювати імператор Максиміан. Тоді Петро, відчуваючи провину, що втік першого разу, пішов до нього і сам поклав голову під сокиру.

Прикмети 8 грудня

Народні прикмети 8 грудня / Фото: Pexels

на гілках видніється іній, а на вулицях сильні замети — чекайте на хороший урожай наступного року;

купчасті хмари з'явилися на небі — будуть снігопади;

півні почали раніше звичайного кукурікати — прийде відлига;

іній з'явився на сухій траві — вдарять морози.

Що сьогодні не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що 8 грудня не можна нікому виходити з дому. Особливо, якщо надворі вже стемніло. Якщо ви порушите це правило, Вищі сили можуть розгніватися. Не варто також псувати настрій іншим, навіть якщо у вас він сьогодні поганий. За церковним календарем рекомендовано цей день провести у спокої та молитві.

Що можна робити сьогодні, 8 грудня

Будь-яку справу, яку ви починаєте сьогодні, 8 грудня, краще починати натщесерце. А все тому, що в давні часи в ці дні тривав період, коли молотили зерно. Тому вважалося, що працювати на повний шлунок неправильно. За стіл зазвичай сідали лише після обіду.

Вірянам 8 грудня потрібно помолитися святому Клименту та попросити благополуччя своїм дітям, здоров'я і сил пережити морози.

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