Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: скільки мін випущено

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 7 грудня 2022 року.
Про це у соціальних мережах повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
- Близько 14:30 російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду.
- 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл.
- Решта частина дня була без обстрілів.
«Віримо в наших захисників та захисниць», - зауважив він.
Ситуація на Сумщині
Окупант майже цілодобово обстрілює прикордонні території Сумської області.
1 грудня росіяни випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади. Загинув 15-річний хлопець.
Раніше, 22 листопада 2022 вороги випустили близько 100 снарядів по Сумській області, внаслідок чого сталося багато руйнувань та було пошкоджено ЛЕП.
7 листопада російські військові обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".
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