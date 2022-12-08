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Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: скільки мін випущено

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог продовжує обстрілювати Сумщину: скільки мін випущено

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 7 грудня 2022 року.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

  • Близько 14:30 російські війська із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду.
  • 11 мін розірвалися на околицях одного з прикордонних сіл.
  • Решта частина дня була без обстрілів.

«Віримо в наших захисників та захисниць», - зауважив він.

Ситуація на Сумщині

Окупант майже цілодобово обстрілює прикордонні території Сумської області.

1 грудня росіяни випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади. Загинув 15-річний хлопець.

Раніше, 22 листопада 2022 вороги випустили близько 100 снарядів по Сумській області, внаслідок чого сталося багато руйнувань та було пошкоджено ЛЕП.

7 листопада російські військові обстріляли прикордоння Сумщини з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".

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Перегляди
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