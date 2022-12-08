Враг продолжает обстреливать Сумщину: сколько мин выпущено

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21:00 7 декабря 2022 года.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Около 14:30 российские войска из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую общину.

11 мин разорвались в окрестностях одного из приграничных сел.

Остальная часть дня была без обстрелов.

«Верим в наших защитников и защитниц», – отметил он.

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Ситуация в Сумской области

Оккупант почти круглосуточно обстреливает приграничные территории Сумской области.

1 декабря россияне выпустили по приграничной области 110 снарядов и мин. Пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская общины. Погиб 15-летний молодой человек.

Ранее, 22 ноября 2022 года враги выпустили около 100 снарядов по Сумской области, в результате чего произошло много разрушений и было повреждено ЛЭП.

7 ноября российские военные обстреляли приграничье Сумщины из гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов".

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