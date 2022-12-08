Как сохранить электроприборы при отключении света и избежать пожара: советы

Частые перепады напряжения после восстановления электроснабжения могут стать причиной выхода из строя бытовой техники, не исключено также ее возгорание.

Несколько простых полезных советов, как этого избежать.

Об этом пишет Минреинтеграция Украины.

Электроприборы запускайте поочередно. Например, сначала зарядите телефон, а через пол часа – включите стиральную машину.

Купите только сертифицированную электротехнику в лицензированных точках продаж. Используйте их в соответствии с инструкцией.

Контролируйте приборы обогрева и генераторы.

При исчезновении света отключите от сети бойлеры, стиральные машины, электронагреватели, электроплиты и чайники. Так вы обезопасите технику от ломки.

Не пытайтесь самостоятельно вмешиваться в электрощитовые дома.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае новых мощных российских обстрелов столица может остаться без электричества, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

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