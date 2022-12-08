ООН щодня фіксує російські воєнні злочини в Україні

Світ не повинен сприймати як норму те, що мільйони українців знаходяться у постійній небезпеці

Верховний комісар ООН з прав людини щодня отримує повідомлення про скоєння воєнних злочинів росіянами в Україні.

Про це Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив під час свого візиту в Україну.

Він зазначив, що кожного дня надходять повідомлення про зґвалтування, насильство, незаконні арешти, катування, викрадення та вбивства людей.

Тюрк сказав, що світ не повинен сприймати як норму те, що мільйони українців знаходяться у постійній небезпеці.

Він також заявив про шокуючі масштаби руйнувань, яких зазнала Україна під час російської агресії. Також представник ООН заявив, що на українців чекає "довга та похмура зима". "Прогноз дуже тривожний", - додав він.

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Тюрк зазначив, що моніторингова місія ООН оприлюднить звіт про злочини відносно цивільного населення російськими військовими під час окупації різних регіонів України.

"Є вагомі підстави вважати, що задокументовані в доповіді страти без належного судового розгляду являють собою воєнний злочин — умисне вбивство", - пояснив він.

Представник ООН заявив, що в результаті війни 17,7 млн людей потребують гуманітарної допомоги, третина населення була вимушена покинути власне житло, майже 8 млн людей залишили країну, а ще 6,5 млн стали внутрішніми переселенцями.

"Хотів би підкреслити, що найефективніший спосіб зупинити безперервний потік жорстокості — це покласти край цій безглуздій війні – відповідно до Статуту ООН та міжнародного права", - зазначив Верховний комісар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вбили 10 мирних жителів в Кураховому.

Крім того, ми раніше інформували, що 5 грудня, російські окупанти вчергове здійснили масовану ракетну атаку по містах України.

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