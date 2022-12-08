У Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи

У ніч проти 8 грудня 2022 у Миколаєві було чути звуки вибухів.
О 23:53 було чути вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Пізніше була оголошена повітряна тривога в Миколаївській області. Слідкуйте за подальшими повідомленнями.
Також о 23:55 була оголошена повітряна тривога в Херсонській області. А вже о 00:09 у Херсоні пролунали вибухи. Про це знову пишуть кореспонденти Суспільного. За попередньою неперевіреною інформацією, йдеться про обстріл з окупованого лівого берега Дніпра. Місто опинилося під ударом ворожої артилерії.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях або скористайтеся правилом "двох стін". Слідкуйте за повідомленнями влади.
Ситуація у Херсоні
Нагадаємо, що раніше стало відомо, яка ситуація в Херсоні з водою та світлом - місто забезпечене на 80 %.
Тим часом військовий експерт Олег Жданов повідомив, скільки, на його думку, окупанти обстрілюватимуть Херсон. Він додав, що така ж ситуація - в Запоріжжі та Дніпрі, оскільки ці міста є прифронтовими до лінії зіткнення.
Додамо, що російські окупанти у вівторок, 6 грудня, потужно обстріляли Херсон. На місці події загинула одна особа. На місці події працювали рятувальники.
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